صواريخ إسرائيلية تقتل ثلاثة جنود سوريين وتصيب سبعة آخرين

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلا عن مصدر عسكري سوري إن ثلاثة جنود قتلوا كما أصيب سبعة آخرون نتيجة إطلاق إسرائيل صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي.

التفاصيل بحسب تلفزيون ووكالة أنباء سوريا:

انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد

الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي" بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

مصدر عسكري أعلن أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف إسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح.

المصدر عسكري للوكالة السورية للأنباء (سانا): في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.

المصدر العسكري: على الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.

إسرائيل تؤكد أنها أطلقت صواريخ على سوريا:

من جانبه أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

الجيش أوضح في بيان أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، وأن الجيش استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان.

وقال إنه "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية عقب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل اسرائيل".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بالقصف الاسرائيلي ردا على إطلاق القذيفتين، وقال "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا".

ازدياد وتيرة القصف الإسرائيلي على سوريا:

جندي إسرائيلي بجوار مركبة عسكرية في مرتفعات الجولان-25 مارس.