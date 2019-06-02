شاهد: طفل يبكي بحرقة وهو يقود التكبيرات ضد اقتحام الأقصى

أطلق نشطاء هاشتاغ #الأقصى_يستباح بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال على فلسطينيين، الأحد، بعد اعتكاف عدد كبير منهم في المسجد الأقصى.

وتصدى المصلون في المسجد الأقصى لاعتداءات قوات الاحتلال واقتحام المستوطنين لباحاته بالتكبيرات.

وتداول ناشطون فيديو مصور لطفل فلسطيني كان يبكي بحرقة وهو يقود تكبيرات المصليين أمام اقتحامات المسجد الأقصى.

وبعد إغلاق قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالسلاسل الحديدية فتحه شباب فلسطينيون من الدفاع المدني الخاص بالمسجد الأقصى بالقوة. وتداول رواد منصات التواصل مقاطع تظهر الخراب الذي تعرض له المصلى القبلي من الداخل بعد اعتداءات قوات الاحتلال.

وقد ندد نشطاء بالاقتحام واعتبروه انتهاكا لحرمة المكان والزمان. كما دعا ناشطون مقدسيون بالأمس على منصات التواصل إلى مواصلة الاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك وباحاته لصد اقتحامات دعت إليها منظمة "جبل الهيكل" الإسرائيلية.

ما الذي حدث؟