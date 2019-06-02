البث الحي
سياسة

بومبيو: مستعدون للحوار مع الإيرانيين من دون شروط مسبقة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو( يسار) مع نظيره السويسري
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو( يسار) مع نظيره السويسري
2/6/2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة؛ لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية.

التفاصيل:
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال خلال، مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس في قلعة "كاستلغراندي" التي تعود للقرون الوسطى في بيلينزونا، في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".
  • وصرح بومبيو "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة، نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة مفاوضات".
  • لكنه أضاف قائلا" إن الجهود الأمريكية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية، هذه القوة الثورية، سيتواصل".
  • كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار أمس السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.
  • يزور بومبيو سويسرا ضمن جولة أوربية بدأها الجمعة الماضية بألمانيا، وتشمل سويسرا وهولندا وبريطانيا.
  • تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
  • ازداد التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط.
  • واشنطن قالت إن وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

روسيا تقول إن لقاحها ضد كورونا أرخص من "فايزر" ومودرنا" الأمريكييْن

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن الموعد المتوقع لبدء تلقيح المواطنين ضد كورونا

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا (غيتي)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)