بومبيو: مستعدون للحوار مع الإيرانيين من دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة؛ لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية.

التفاصيل:

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال خلال، مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السويسري إيجناسيو كاسيس في قلعة "كاستلغراندي" التي تعود للقرون الوسطى في بيلينزونا، في سويسرا، إن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".

وصرح بومبيو "نحن على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة، نحن مستعدون للجلوس معهم الى طاولة مفاوضات".

لكنه أضاف قائلا" إن الجهود الأمريكية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لهذه الجمهورية الإسلامية، هذه القوة الثورية، سيتواصل".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار أمس السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.