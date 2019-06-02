بريطانيا: ترمب يدعم جونسون لخلافة ماي وكوربين يعتبره تدخلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بوريس جونسون سيكون خيارا "ممتازا " ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك قبل أيام من توجهه إلى لندن في زيارة رسمية.

ترمب: درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير:

ترمب قال في مقابلة مع صحيفة (ذا صن) البريطانية" لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير.. وأعرف مختلف اللاعبين، لكنني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية.. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

وأضاف" أنا أحبه.. لطالما أحببته.. لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياره.. لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية".

الرئيس الأمريكي، قال إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو/حزيران الجاري بعد إخفاقها في الوصول لاتفاق خروج بريطانيا عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده.

ترمب قال "لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاصا (مرشحين) آخرين طلبوا مني تأييدهم".

كان الرئيس الأمريكي قد انتقد ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وقال" أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوربي بأن يمتلك جميع الأوراق.. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات".

ترمب أيّد في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية في عددها الصادر اليوم، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.

وقال" إذا لم أحصل على ما أريد، فإنني سوف أبتعد" وأضاف "إذا لم تحصل على الاتفاق الذي تريده، وإذا لم تحصل على اتفاق عادل، فعليك أن تبتعد".

أجرى الرئيس الأمريكي مقابلة مشابهة مثيرة للجدل قبل زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا العام الماضي، إذ قال حينها إن ماي تجاهلت نصيحته بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

كوربين يتهم ترمب بالتدخل في شؤون بريطانيا:

من جانبه قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أيد فيها بوريس جونسون، الأوفر حظا بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة، "تدخل غير مقبول" في الشؤون البريطانية.

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني تصريحات ترمب، وقال في بيان "محاولة الرئيس ترمب تحديد من سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا تعتبر تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطية دولتنا".

كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترمب خلال الزيارة، أوضح أن" اختيار رئيس الوزراء يجب ألا يتم من الرئيس الأمريكي ولا من قبل 100 ألف عضو من حزب المحافظين ليسوا أعضاء في البرلمان، ولكن من قبل الشعب البريطاني عبر انتخابات عامة".

زعيم حزب العمال المعارض، أوضح أن نوابا آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين سعوا أيضا لكسب دعم ترمب باستثناء وزير البيئة مايكل جوف الذي انتقد موقف الرئيس الأمريكي من إيران.

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني

خلفيات:

بعد فشلها في ثلاث محاولات هذا العام لدفع البرلمان للموافقة على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوربي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام إنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم في السابع من يونيو/ حزيران مما يمهد الطريق للمنافسة على خلافتها.

حتى الآن، قال 12 عضوا في البرلمان إنهم سيترشحون لقيادة حزب المحافظين خلفا لتيريزا ماي.

كان ترمب أثنى على جونسون خلال زيارة لبريطانيا في يوليو/تموز 2018 وقال إنه يعتقد أنه يملك المهارات اللازمة لكي يكون رئيسا للوزراء، وذلك بعد وقت قصير من استقالة جونسون من منصب وزير الخارجية.

لم يعلق بوريس جونسون- الذي استقال من منصب وزير الخارجية احتجاجا على تعامل ماي مع ملف الانفصال، وقال إنه مستعد لتنفيذ الانفصال بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول- على تصريحات ترمب الأخيرة.

الرئيس الأمريكي أثنى ترمب على وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، وهو مرشح أيضا لرئاسة حزب المحافظين، لتعهده بزيادة الانفاق الدفاعي البريطاني.

ترمب، يصل إلى بريطانيا يوم الإثنين في زيارة دولة تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث كما سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في فرنسا وسيقوم بزيارة لأيرلندا، وزيارة الدولة هذه هي الثالثة فقط لرئيس أمريكي إلى بريطانيا.

بوريس جونسون- وزير خارجية بريطانيا السابق