برغم تصريحه السابق: السيسي ينفي حديثه عن صفقة القرن

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية" الذي نظمته مؤسسة الرئاسة بأحد فنادق القاهرة، نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية للسلام أو ما تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

السيسي ينفي تقديم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية للسلام

"بتسألوا إيه الحكاية. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد، محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم، هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلاً ؟ طيب ليه؟".

وجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا "هتسيبوا (ستتركون) حاجة لحد؟".

"المصريين هم اللي (الذين) صبروا مش الحكومة" ، مؤكدا أن الأمور "زي الفل الحمد لله" ، مشيرا إلى أن الدول لا تتقدم إلا بشعوبها.

"إحنا (نحن) مخلصين وشرفاء وربنا يجعلنا كده على طول (دائما).. وإنتوا يامصريين محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم ومحدش يفرق بينا وبين بعض".

خلفيات:

السيسي كان قد قال للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لقاء معه في أبريل/نيسان 2017: ستجدني وبقوة، داعماً وبشدة كل الجهود التي ستُبذل من أجل حل لقضية القرن، في صفقة القرن، وأنا متأكد أن فخامة الرئيس ترمب سينجزها".