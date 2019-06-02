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بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر نهاية الشهر الجاري

إسرائيل ستصدر لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات
إسرائيل ستصدر لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات
2/6/2019

قال مسؤول تنفيذي كبير بشركة ديليك دريلينغ الإسرائيلية، الأحد، إن الشركة تأمل بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما نقلت وكالة رويترز.

التفاصيل:
  • يوسي جفورا نائب الرئيس التنفيذي لديليك دريلينغ قال "نواصل الاختبارات الفنية للأنابيب كما هو مقرر، ونأمل بأن نستطيع تسليم الغاز لمصر تجاريا قبل نهاية يونيو".
  • وقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان إلى أحد العملاء في مصر.
  • وصف مسؤولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في العام 1979.
  • اشترى الشركاء بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز.
خلفيات:
  • بدأ حقل تمار إنتاج الغاز في 2013، ومن المتوقع أن يدخل لوثيان حيز التشغيل بحلول نهاية 2019.
  • في فبراير/شباط 2018 قالت شركة ديليك إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.
  • الشركة الإسرائيلية قالت إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
  • أثارت الصفقة جدلا في مصر التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت.
  • من المتوقع أن يزيد إنتاج إسرائيل -الذي يبلغ حاليا نحو 10.5 مليارات متر مكعب- إلى أكثر من مثليه في 2020، ليرتفع إلى 27 مليار متر مكعب في 2021.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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