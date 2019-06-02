السودان: العسكري يحدد شرطا لتسليم السلطة والمهنيين يتمسك بمطالبه

مسؤول أمريكي يؤكد عدم الاعتراف بالمجلس العسكري حاكما للسودان:
من ناحية أخرى شجبت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات القتل التي وقعت مؤخراً بالعاصمة السودانية قرب محيط الاعتصام، وأعلنت عدم اعترافها بالمجلس العسكري حاكما للبلاد.
ذكرت صحيفة (سودان تربيون) أن مساعد وزير الخارجية تيبور ناغي، طالب المجلس العسكري بوقف المحاولات الرامية لتكميم الأفواه، وضمان عدم حدوث المزيد من العنف ضد المدنيين العزل.
I condemn the recent killings in #Khartoum and the efforts to harass and expel journalists in #Sudan. We call on the TMC to stop attempts to restrict the population’s right to peaceful protest and to ensure that there is no further violence. 1/3
المسؤول الأمريكي قال في تغريده على تويتر السبت إن "قمع حرية التعبير ووسائل الإعلام هما من السمات المميزة للنظام السابق" داعياً المجلس العسكري إلى وقفها.
كما أوضح أن بلاده لن تعترف بالمجلس العسكري كحاكم للبلاد، وإنما كمشارك في الفترة الانتقالية التي تقودها حكومة مدنية.
The TMC was not established to rule #Sudan but to participate in the transition to a civilian-led transitional government. We call on both the TMC and FFC opposition coalition to return to negotiations and reach an agreement. It is time for Sudan's next chapter to begin. 3/3
أضاف "ندعو كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الى العودة إلى المفاوضات والتوصل الى اتفاق، لقد حان الوقت لكي يبدأ السودان فصل جديد".
ولقى شخصان مصرعهما، كما أصيب آخرون في حادثين منفصلين نهاية الأسبوع الماضي بشارع النيل القريب من موقع الاعتصام الذي يحتشد فيه عشرات المطالبين بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بعد أن أطلق جنود مسلحون النار على أشخاص بالموقع.
طرد حميدتي من مناسبة اجتماعية في أم درمان:
في ذات سياق الشأن السوداني، أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طرد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي من مناسبة اجتماعية في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.
أظهر الفيديو، هتافات تطالب بالمدنية" مدنية.. مدنية" في وجه أشخاص وهم خارجون وسط حشد من الجماهير وفي وجود سيارات عسكرية.
كانت المناسبة هي حفل إفطار رمضاني لتأبين المك "دفع الله محمد ناصر" زعيم قبيلة الجموعية بالسودان بمنزل الراحل بحي العباسية في مدينة أم درمان.
حي العباسية بأم درمان كان من أكثر الأحياء التي شهدت مظاهرات واحتجاجات كبيرة منذ بدء الثورة السودانية في 19 ديسمبر، وسقط العديد من الضحايا الشبان في الحي وكذلك عدد من الإصابات الشديدة.