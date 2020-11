السودان: العسكري يحدد شرطا لتسليم السلطة والمهنيين يتمسك بمطالبه

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".

تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي لوكالة الأنباء الرسمية

تجمع المهنيين يؤكد التمسك بمطالبه:

مسؤول أمريكي يؤكد عدم الاعتراف بالمجلس العسكري حاكما للسودان:

I condemn the recent killings in #Khartoum and the efforts to harass and expel journalists in #Sudan . We call on the TMC to stop attempts to restrict the population’s right to peaceful protest and to ensure that there is no further violence. 1/3

The TMC was not established to rule #Sudan but to participate in the transition to a civilian-led transitional government. We call on both the TMC and FFC opposition coalition to return to negotiations and reach an agreement. It is time for Sudan's next chapter to begin. 3/3

