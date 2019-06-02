السودان: "الدعم السريع" تمنع وقفة احتجاجية ضد إغلاق "الجزيرة"

منعت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، وقفة احتجاجية لـ "شبكة الصحفيين السودانيين"، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القَطرية، وسحب تراخيص المراسلين.

وقفة احتجاجية لصحفيين ضد إغلاق مكتب "الجزيرة":

توجه العشرات من الصحفيين من "شبكة الصحفيين السودانيين" (غير حكومية) إلى مقر مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان.

توجه موكب الصحفيين، إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وأقام خطبة جماهيرية، حضرها المئات من المعتصمين.

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بهذا الشأن من المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب إطاحة الرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي.

وأغلقت السلطات السودانية، الخميس الماضي، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسبما أفادت القناة.

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