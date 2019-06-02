الدستوري الجزائري: استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الأحد، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/تموز كما هو مقرّر.

جاء ذلك بعد رفض ملفيْ المرشحيْن الوحيديْن لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري.

التفاصيل:

التلفزيون: المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه، وعليه يعلن استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 4 جويلية (يوليو/تموز).

تقرير التلفزيون اليوم الأحد ذكر أن المجلس الدستوري لم يحدد موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية.

المجلس ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه خلُص بعد اجتماعات عقدها للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب برفض ملفيْ الترشح المودعين لديه.

المجلس دعا إلى ضرورة "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".

المجلس: يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح) استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

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