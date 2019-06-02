البنتاغون يحتج على محاولة البيت الأبيض "تسييس" الدفاع

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد احتجاجا إلى البيت الأبيض لمحاولته تسييس احتفال عسكري خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اليابان.

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أكد البنتاغون أن البيت الأبيض حاول بالفعل إخفاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار خلال زيارة ترمب الأخيرة لليابان.

وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان قال إن المحيطين بالرئيس الأمريكي اتصلوا "مباشرة" بالأسطول الأمريكي السابع المتمركز في اليابان "وأصدروا تعليمات بألا تكون السفينة يو إس إس ماكين ظاهرة" خلال زيارة ترمب.

شاناهان: هذه "التعليمات لم تنفذ".

شاناهان قال إنه يستند في كلامه إلى نتائج تحقيق أجراه مدير مكتبه، بعدما كلفه كشف الوقائع المتعلقة بهذه المسألة.

شاناهان: من غير الوارد تسييس الجيش.

نفى وزير الدفاع الأمريكي المعلومات التي أفادت أنه تمت تغطية اسم السفينة قبل زيارة ترمب لليابان في الثامن والعشرين من مايو/أيار الماضي، إلا أنه أعرب عن أسفه لهذه الحادثة.

اللفتنانت كولونيل جو بوكينو، المتحدث باسم وزير الدفاع: الوزير كلف منذ يوم الجمعة مدير مكتبه تقديم احتجاج لدى البيت الأبيض، مذكرا المحيطين بالرئيس بأن الجيش لا بد أن يبقى بعيدا من السياسة.

المتحدث: مدير المكتب أبلغ الوزير بأن الرسالة نقلت إلى البيت الأبيض.

رفض شاناهان الطلب من المفتش العام للبنتاغون إجراء تحقيق رسمي بالحادثة.

شاناهان قال إنه اتصل هاتفيا بسيندي ماكين أرملة السناتور ماكين وتحادث معها في هذه الواقعة.

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