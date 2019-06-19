كاتب إسرائيلي يعتبر مرسي رمزا للثورة والسيسي قاتلا لروحها

على النقيض من وسائل الإعلام المصرية التي تجاهلت وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحدث، وأفردت له عناوينها الرئيسية.

في صحيفة "هاآرتس" وكمثال على المعالجة التحليلية للحدث، كتب المحلل الإسرائيلي "تسفي بارئيل" تحت عنوان:" المهندس – مرسي – الذي أصبح رمزا لنجاح الثورة المصرية ثم سقوطها" أشار بارئيل إلى فزع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه من ردود فعل متوقعة من أنصار الرئيس مرسي بعد إعلان وفاته، فهم ليسوا فقط أبناء جماعة الإخوان المسلمين وإنما فئات كثيرة من الشعب المصري طالتها الانتهاكات – وفقا لقوله – فقام السيسي بإجراءات أمنية مكثفة، ونشر قوات إضافية من الشرطة في الشوارع خشية نشوب مظاهرات واسعة النطاق.

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة هاآرتس: