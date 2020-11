ترمب يتحدث "بغموض" عن شن عمل عسكري لحماية نفط الخليج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه مستعد للقيام بعمل عسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ للقوة لحماية إمدادات النفط من الخليج.

….I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019