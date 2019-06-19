بيلوسي: سنسعى لعزل ترمب "إذا ثبت ارتكابه خطأ"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون "تورطه في تقصير كبير".
ويجري المجلس تحقيقا حول ما إن كان ترمب قد سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي أن إن" الأمريكية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترمب، مقابل معارضة غالبية الأمريكيين لهذا الاحتمال.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.