العراق: صاروخ يصيب مؤسسات نفطية أجنبية في البصرة وإصابة عاملين

سقط صاروخ قرب مقرات شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة جنوب العراق في وقت مبكر اليوم، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

التفاصيل:

قالت الشرطة العراقية إن الصاروخ الذي سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، أصاب مقرات السكن والعمليات في "البرجسية "غربي البصرة، والتي تقع قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة إيني.

الشرطة، أوضحت أن الصاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من موقع يستخدم مركزا للسكن والعمليات.

عمال في مجال النفط بالمنطقة قالوا إنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.

ذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور، وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع هي رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، عن الهجوم الذي جاء بعد هجومين منفصلين في الأيام السابقة على قواعد إسكان أفراد عسكريين أمريكيين في العراق، مع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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