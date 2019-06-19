أردوغان: مرسي "قُتل" وسنقاضي السلطات المصرية دوليا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس محمد مرسي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول.
وكان أردوغان قد وصف الرئيس المصري السابق بأنه "شهيد" بعد إعلان وفاته، الإثنين، محملا "الطغاة" الحاكمين في مصر مسؤولية موته، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الإثنين في محكمة أقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم.
ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس ينتخب ديموقراطيا في مصر.
والعلاقات شبه مقطوعة بين تركيا ومصر منذ أطاح الجيش المصري مرسي.
وشارك أردوغان، الثلاثاء، في إسطنبول في صلاة الغائب عن روح الرئيس المصري السابق.