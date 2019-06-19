أردوغان: مرسي "قُتل" وسنقاضي السلطات المصرية دوليا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية، على خلفية وفاة الرئيس محمد مرسي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول.

أردوغان: الرئيس المصري السابق محمد مرسي "قتل":

قال أردوغان في هذا السياق: "سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية".

أوضح أردوغان أن مرسي لم يمت بأجله، بل قُتل.

قال أردوغان: "في قاعة المحكمة، كان يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة. لم تقم السلطات بشيء لمساعدته. لقد قتل ولم يمت لأسباب طبيعية".

أكد أنه سيقوم "بكل ما هو ممكن" لإحالة المسؤولين المصريين "أمام المحاكم الدولية".

استطرد: "الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق".

دعا الرئيس التركي منظمة التعاون الإسلامي للقيام بواجباتها حيال وفاة محمد مرسي، مؤكداً أنه لا بد من قيام المنظمة بما يلزم.

وكان أردوغان قد وصف الرئيس المصري السابق بأنه "شهيد" بعد إعلان وفاته، الإثنين، محملا "الطغاة" الحاكمين في مصر مسؤولية موته، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الإثنين في محكمة أقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم.

ويعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس ينتخب ديموقراطيا في مصر.

والعلاقات شبه مقطوعة بين تركيا ومصر منذ أطاح الجيش المصري مرسي.

وشارك أردوغان، الثلاثاء، في إسطنبول في صلاة الغائب عن روح الرئيس المصري السابق.