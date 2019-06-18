11 تصريحا بارزا لمرسي خلال سنوات سجنه.. تعرف عليها

11 تصريحا بارزا أوجزت معاناة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر خلال فترة حبسه ومحاكمته التي بلغت نحو 70 شهرا.
أمس الإثنين، توفى الرئيس المصري المنقلب عليه من الجيش محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته عندما تعرض لنوبة إغماء، وكانت آخر كلمته بالمحاكمة، الاستعانة ببيت الشعر الشهير: "بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام".
وبدأت فترة حبس مرسي منذ 3 يوليو/ تموز 2013، بينما كانت أولى جلسات محاكمته في نوفمبر/ تشرين أول من العام ذاته.
وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (يونيو/حزيران 2012-يوليو/تموز 2013).
فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.
ظهر مرسي لأول مرة مرتديا زيا أبيض اللون مخصصا لسجناء الحبس الاحتياطي بمصر، قائلا: "أنا الرئيس الشرعي للبلاد. ما حدث بعد 3 يوليو (عزل الجيش له) لا أعترف به".
مرسي: "ما حدث ضدي هو انقلاب وسنحاسب المسؤول عنه".
مرسي: "الله شاهد أنني طوال فترة حكمي كنت أحارب الفساد والجريمة ولم أنحرف أو أتخاذل عن هذا المسار. كانت لي أخطاء ولكنني لم أخن الثقة ولن أخونها. قضيت سنوات عمري أحارب الفساد وسأستمر، كونوا متحدين ولا تتفرقوا أو تتقاتلوا حفاظا على البلد".
مرسي: "لبيك يا غزة (تزامنت المحاكمة آنذاك مع قصف إسرائيلي لغزة)" وهو يلوح بعلامة رابعة.
في رسالة لمرسي نشرتها جماعة الإخوان المسلمين قال: "لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات".
خلال رسالة أفصحت عنها عائلته قال مرسي: "أنا هنا (في السجن) من أجل وطني وديني".
أثناء إحدى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" طلب مرسي في كلمة مقابلة هيئة دفاعه، قائلا: "هناك أشياء تمس حياتي أود مناقشتها مع المحامي".
"أنا حاضر في قاعة المحكمة لكنني أحاكم غيابيا. لا أستطيع أن أرى هيئة المحكمة لأن القفص الزجاجي يسبب انعكاسًا للصورة (ما يجعل الرؤية مشوشة) ولا أعرف إذا كنت تراني أم لا. أستطيع أن أسمع ما تقوله هيئة الدفاع عني لكني لم ألتق بدفاعي منذ شهور".
"أنا لا أرى المحكمة (نظرا لوجوده داخل قفص زجاجي عازل للصوت ويسبب انعكاسا وتشويشا للصورة وفق ما قاله مرسي في محاكمة سابقة) ولا أرى دفاعي ولا أدري ما يدور أمامي، عندي أسرار لن أبوح بها حتى مماتي حرصا على أمن البلد".
اختتم حديثه ببيت شعر: "بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام".