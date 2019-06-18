وفاة مرسي: الأمن يرفض تسليم الجثمان لأسرته ويفرض قيودا على جنازته

قال النائب العام المصري إنه تم التصريح بدفن جثة الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها، ولم يتضمن البيان أية تفاصيل أخرى عن باقي الإجراءات.

وقالت النيابة في بيان مقتضب إنها أمرت بدفن جثمان محمد مرسي (68 عاما) وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. لكنها توضح النيابة النتائج التي انتهت إليها لجنة الطب الشرعي.

التصريح بالدفن:

كشف مصدر لـ " الجزيرة مباشر" إن قوات الأمن ترفض تسليم جثمان الرئيس الراحل محمد مرسي لأسرته.

أضاف المصدر أن قوات الأمن أبلغتهم بدفنه بعد ساعة من الآن في المقابر العامة بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة واقتصار حضور الجنازة على اثنين من أبنائه، ومنع زوجته وبقية أبنائه من الحضور.

أضاف المصدر بأن السلطات رفضت طلبا من أسرة مرسي بدفنه في مسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية وفقا لوصيته بأن يدفن بجوار والدته هناك.

قال عبد الله محمد مرسي نجل الرئيس المصري السابق الذي توفي في وقت سابق، أمس الاثنين، إن السلطات رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة.

قال عبد الله لرويترز إن أسرة الرئيس السابق لا تعرف موقع الجثمان وإن وسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي عبر المحامين.

أكد شهود عيان أن قوات الأمن فرضت طوقا حول مقابر "الوفاء والأمل" في منطقة مدينة نصر شمال شرقي القاهرة، بعدما ذكرت مصادر أنه تقرر دفن مرسي بها.

وبثت وكالة "رويترز" للأنباء صورا قالت إنها لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة المصرية القاهرة اتخذتها السلطات بعد إعلان وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأوضحت الوكالة أن من بين الأماكن التي شددت حولها الإجراءات الأمنية سجن طرة الذي كان يعتقل فيه الرئيس المصري الراحل.

ويأتي ذلك عقب إعلان السلطات المصرية وفاة محمد مرسي بعد إحدى جلسات محاكمته.

وفاة الرئيس محمد مرسي: