وفاة محمد مرسي.. "صمت" داخل مصر و"غضب" خارجها

فبينما اكتفت مصر رسميا عبر التلفزيون الرسمي بخبر عن وفاته ثم صدر بيانان للنائب العام المصري نيبل صادق حول تفاصيل الوفاة وتصريح بدفن الجثة، توالت الإدانات محليا وإقليميا ودوليا على المستويين الشعبي والحقوقي في المجمل. الداخل المصري.. خفوت لم تصف الأخبار الرسمية محمد مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه فقط وأخرى بـ"المتهم" فيما وصفته بيانات عربية وعالمية بـ"الشهيد" و"المناضل"، وفقيد الديمقراطية.

أعلن التلفزيون الحكومي في نبأ عاجل وفاة محمد مرسي، دون توصيفه كرئيس أسبق، وكذلك سار بيانان من النائب العام المصري.

تحدثت أغلب الفضائيات المصرية في تغطية خافتة ومقتضبة عن مرسي كمتهم وجماعته التي ينتمي لها والتي تعتبر في مصر "إرهابية".

تراجع ملحوظ في التدفق الخبري بأغلب المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام أو" المستقلة"، عن تغطية الحدث، لاسيما وهو أول حالة وفاة لرئيس سابق بمصر داخل محبسه وأثناء محاكمته.

لم تشهد الشوارع المصري أي حراك بارز يندد بظروف وفاة مرسي، وسط حديث وسائل إعلام من تشديد أمني في البلاد وانتشار مكثف للشرطة.

لم يعلق عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي الذي عينه مرسي من قبل كوزير دفاع، على الوفاة، ولم تعلق الرئاسة المصرية حتى الآن على الوفاة.

تصدر هاشتاج #محمد_مرسي "تويتر" في مصر والعالم بعد الإعلان عن وفاته وسط حالة من الحزن والغضب على ما اعتبروه إهمالا طبيا أدى إلى وفاته. نعي وانتقادات دولية نعت تركيا على كافة المستويات محمد مرسي وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدين أن "الأمة لن تنسى المواقف المشرفة للرئيس المصري الراحل". أعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

نعى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفاة مرسي قائلا: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة"، مقدما التعازي لأسرته.

نعى رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض، مرسي، قائلا إن قضية وفاته واحدة من "قضايا عشرات الآلاف الذي يعانون من الحكم الاستبدادي في مصر".

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، وفاة الرئيس المصري الأسبق واصفة إياها بأنها "أمر فظيع لكنها متوقعة".

دعت منظمة "العفو الدولية السلطات المصرية لإجراء تحقيق فوري في وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

الملكة نور الحسين، عقيلة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، نعت كذلك الرئيس المصري الأسبق، قائلة: أرقد بسلام، الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر.

نعت رابطة "علماء فلسطين" في قطاع غزة، مرسي، مقدمة العزاء إلى الأمتين العربية والإسلامية.

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، إن "مرسي لم يمت! وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية". الصابر المحتسب نعى الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، وفاة مرسي، واصفا إياه "بالصابر المحتسب".

أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال إن "الشهيد محمد مرسي.. قتلوه جميعا".

أعرب رئيس حزب "عدالة الشعب" الماليزي، أنور إبراهيم، عن خالص تعازيه لأسرة مرسي، مؤكدًا أن وفاته المفاجئة "ستؤثر بشكل كبير على مصر والعالم الإسلامي ككل".

علق عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالقول "رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم".

حركة النهضة التونسية قالت، الإثنين، إنها تلقت ببالغ الحزن والصدمة نبأ وفاة مرسي أثناء محاكمته، مقدمة العزاء إلى عائلته وأحبائه والشعب المصري. مسيرة نضالية نعت حركة "حماس" الرئيس المصري الأسبق، مؤكدة أنه "قدم مسيرة نضالية طويلة، قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة".

أقام العشرات صلاة الغائب على مرسي داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

قدم حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، تعازيه للأمتين العربية والإسلامية في وفاة مرسي، قائلا إن الوفاة "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلات". عملية اغتيال اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن رئيس مصر الأسبق محمد مرسي "تعرض لعملية اغتيال بطيئة استمرت سنوات".

نعت جماعة العدل والإحسان (كبرى الحركات الإسلامية في المغرب) مرسي، واصفة إياه ب"الرئيس الذي تم الانقلاب عليه".

أعرب برلمانيون كويتيون عن حزنهم العميق عقب تلقيهم نبأ وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

الرئيس المصري الراحل أثناء إحدى جلسات محاكمته تحقيق دولي طالبت جماعة الإخوان المسلمين في العالم، الإثنين، بتحقيق دولي فيما وصفته بـ"جريمة اغتيال" أول رئيس مدني منتخب، محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته.

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، التعليق على وفاة محمد مرسي.