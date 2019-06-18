وسط توترات بالمنطقة.. أمير الكويت يزور العراق غدا

يزور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، العراق، للمرة الثانية منذ غزو الأخيرة في عهد صدام حسين للكويت عام 1990.

التفاصيل:

وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تأتي الزيارة في إطار مساع للتقارب وتصفية المشاكل العالقة بين البلدين، وكان آخرها زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت أواخر مايو/أيار الماضي.

الوكالة أضافت أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية "في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة في المنطقة" في إشارة إلى هجمات قرب مضيق هرمز ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وفق وسائل إعلام محلية، من المقرر أن يلتقي أمير الكويت، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ لـ"بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

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