وسط توترات بالمنطقة.. أمير الكويت يزور العراق غدا

يزور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، العراق، للمرة الثانية منذ غزو الأخيرة في عهد صدام حسين للكويت عام 1990.
التفاصيل:
- وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تأتي الزيارة في إطار مساع للتقارب وتصفية المشاكل العالقة بين البلدين، وكان آخرها زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت أواخر مايو/أيار الماضي.
- الوكالة أضافت أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية "في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة في المنطقة" في إشارة إلى هجمات قرب مضيق هرمز ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.
- وفق وسائل إعلام محلية، من المقرر أن يلتقي أمير الكويت، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ لـ"بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".
خليفات:
- تعد زيارة أمير الكويت للعراق هي الثانية منذ اجتياح بلاده من قبل نظام صدام قبل نحو 3 عقود؛ إذ كانت الأولى في عام 2012 عندما شارك أمير الكويت في القمة العربية المنعقدة في العراق آنذاك.
- في 23 مايو/أيار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة للكويت، وقال إن حكومته تعمل على تصفير المشاكل بين البلدين.
- زار وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، الكويت في 12 مايو/أيار الماضي، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لرئاسة اجتماع اللجنة الوزاريَّة العراقية الكويتية المُشترَكة.
- استأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003، في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
- غزا النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين، دولة الكويت في 1991، واعتبرها المحافظة الـ19 لبلاده، فيما تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعد أشهر، وأنهى عملية احتلال الكويت عبر عملية "عاصفة الصحراء" العسكرية.