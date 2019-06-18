واشنطن تحذر إيران من تخصيب اليورانيوم وترسل قوات إلى الشرق الأوسط

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان محدثها مورغان أورتاغوس في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، الإثنين، إيران من تجاوزها للحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم

التفاصيل:

أضافت أورتاغوس: "لا يمكننا التسامح مع الابتزاز الإيراني بامتلاك السلاح النووي".

أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لهذا السبب بالضبط إبرام اتفاق جديد وأفضل، بدلاً من الاتفاق النووي مع إيران.

بيّنت أن الإدارة الأمريكية سترد بأقصى العقوبات على إيران عند أي خطوة صغيرة حيال امتلاك السلاح النووي.

أمريكا تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط:

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الاثنين، عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

قال شاناهان في بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة.

كانت رويترز قد أوردت أولا الخطط لإرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط في وقت سابق اليوم.

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

لم يكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التي لم يُعلن عنها من قبل.

إيران هددت بتجاوز الحد المسموح للتخصيب:

في وقت سابق، الإثنين، هددت إيران، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، حال لم تتلق ردا من الدول الأوربية للمحافظة على الاتفاق النووي.

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده زادت من كمية إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 4 أضعاف بنسبة 3.67%، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إلا أنه قال إن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب سيزداد "بوتيرة متسارعة".

أوضح أن "إيران ستتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة لهجوم ناقلتي النفط بخليج عمان

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، صورا جديدا قالت إنها تعزز من صحة اتهام الولايات المتحدة لطهران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي.

تقدم هذه الصور مزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي زاد من التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

قالت الوزارة في بيان مرافق للصور إن "إيران مسؤولة عن الهجوم استنادًا إلى أدلة الفيديو والصور والكفاءة اللازمة لسرعة إزالة الألغام الأرضية غير المنفجرة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية، غير أنها نفت اتهامات سابقة في نفس الموضوع.

خلفيات:

الجمعة الماضي، نشر البنتاغون مقطعا مصورا قالت إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغما غير منفجر من هيكل إحدى الناقلتين المستهدفتين.

صباح الخميس الماضي، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.

يأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

حملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران أيضا المسؤولية عن تلك الهجمات.

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