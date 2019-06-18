مذيعة مصرية تقرأ خبر مرسي: " تم الإرسال من جهاز سامسونغ" (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة على قناة مصرية تقرأ خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي وفي نهاية الخبر قالت على طريقة القارئ الآلي " تم الإرسال من جهاز سامسونغ".
التفاصيل:
- الفيديو الذي تم تداوله بشكل مكثف على مواقع التواصل أظهر المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" المؤيدة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهى "تقرأ التعليمات الأمنية المرسلة للقناة"، حسبما وصفها النشطاء.
- المذيعة كانت تقرأ خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي قائلة: إنه تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري، وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية وتم الإرسال من جهاز سامسونغ".
- جملة "تم الإرسال من جهاز سامسونغ" تكتب تحت المادة المرسلة آليا عندما يتم إرسال بريد إلكتروني من هاتف سامسونغ.
خليفات:
- لم تصف الأخبار الرسمية أو بيان النائب العام محمد مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه فقط وأخرى بـ"المتهم" فيما وصفته بيانات عربية وعالمية بـ"الشهيد" و"المناضل"، وفقيد الديمقراطية.
- أعلن التلفزيون الحكومي في نبأ عاجل وفاة محمد مرسي، دون توصيفه كرئيس أسبق، وكذلك سار بيانان من النائب العام المصري.
- تحدثت أغلب الفضائيات المصرية في تغطية خافتة ومقتضبة عن مرسي كمتهم وجماعته التي ينتمي لها والتي تعتبر في مصر "إرهابية".
- أمس الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
- أوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها، وصرح النائب العام المصري، نبيل صادق، بدفن جثته.
- محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ الإطاحة به من الحكم إثر انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.