مذيعة مصرية تقرأ خبر مرسي: " تم الإرسال من جهاز سامسونغ" (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة على قناة مصرية تقرأ خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي وفي نهاية الخبر قالت على طريقة القارئ الآلي " تم الإرسال من جهاز سامسونغ".

التفاصيل:

الفيديو الذي تم تداوله بشكل مكثف على مواقع التواصل أظهر المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" المؤيدة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهى "تقرأ التعليمات الأمنية المرسلة للقناة"، حسبما وصفها النشطاء.

المذيعة كانت تقرأ خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي قائلة: إنه تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري، وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية وتم الإرسال من جهاز سامسونغ".

جملة "تم الإرسال من جهاز سامسونغ" تكتب تحت المادة المرسلة آليا عندما يتم إرسال بريد إلكتروني من هاتف سامسونغ.

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