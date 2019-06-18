كرينبول: العجز المالي للأونروا مليار و750 مليون دولار

كشف، "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة أمنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 2.1 مليار دولار.

وتوقع كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده في البحر الميت في الأردن، (الإثنين)، أن يصل العجر المالي للأونروا للعام الجاري 2019م، إلى 211 مليون دولار.

أبرز تصريحات كرينبول:

تعاني الوكالة من أزمة مالية منذ أوقفت الولايات المتحدة، أكبر داعم للوكالة الأممية، مساعداتها عام 2018؛ مما سبب عجزا ماليا للوكالة قارب 446 مليون دولار، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 21 مليون دولار.

سأشارك في مؤتمر التعهدات لأونروا المنعقد في نيويورك في 25 يونيو/حزيران الحالي، لكنه أوضح أن أمين عام الأمم المتحدة هو الذي سيحدد من الذي سيشارك في "ورشة البحرين" بشأن اقتصاد المناطق الفلسطينية.

أونروا تحتاج إلى دعم للاستمرار بتقديم الخدمات لـ 700 مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة وإلى عيادات طبية يزورها 8.5 مليون شخص سنويا، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية بالتزام الدول المتبرعة بتعهداتها.

أونروا تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، بينهم 4.1 مليون يعيشون في 58 مخيماً تعترف بها أونروا في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

فلسطيني ينتظر أمام منفذ للأونروا لتوزيع المساعدات بخان يونس جنوبي قطاع غزة

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