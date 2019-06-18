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سياسة

شاهد: كلمة أردوغان عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي

18/6/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كانت طبيعية.

صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح:
  • جاء ذلك عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف العرب والأتراك.
  • قال أردوغان، " لا أصدق أن وفاة مرسي كانت طبيعية".
  • أضاف الرئيس التركي، أن "السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته".
  • استطرد أردوغان قائلا "مرسي سار إلى جوار ربه خلال جلسة المحاكمة فهل هذا مسار طبيعي أم أن هناك أمورا أخرى؟ وهذا الأمر يطرح تساؤلات".
  • تابع: "هؤلاء قوم جبناء (النظام المصري) لدرجة أنهم يخافون من جثمان مرسي".
  • على صعيد آخر، حذر أردوغان قائلا "لا تنسوا أن في هذا البلد (تركيا) أيضًا أمثال للسيسي لذلك مجبرون على أن نكون حذرين".

ودفن مرسي فجر اليوم في مقبرة شرقي القاهرة بحضور عدد من افراد عائلته وبغياب كامل لأنصاره وسط تشديدات أمنية مكثفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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