شاهد: جدل في البرلمان التونسي بسبب الترحم على مرسي

دخل أعضاء في البرلمان التونسي في حالة من الجدل والمشادة عقب طلب رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان قراءة الفاتحة ترحما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

جدل داخل البرلمان التونسي بسبب الترحم على مرسي