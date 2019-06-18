شاهد: المنصف المرزوقي يبكي بكاء حارا وهو يرثي مرسي

انخرط الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في نوبة بكاء حاد خلال مقابلة على الجزيرة مباشر وهو يرثي الرئيس محمد مرسي.

لم يتمالك المرزوقي نفسه وهو يرثي مرسي على الهواء وانخرط في بكاء حار.

قال المرزوقي إن الأسباب التي أدت بمرسي إلى هذا المصير تنحصر في تحالف الثورة المضادة.

التفاصيل:

اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قد دخل التاريخ اليوم من أوسع أبوابه، مؤكدا أن ظروف وفاته شهادة على انعدام الشهامة عن خصومه ودليل على صلابته.

جاء ذلك في "تدوينة" للمرزوقي بصفحته على "فيسبوك"، ينعى فيها الرئيس المصري الأسبق الذي توفي اليوم الاثنين في المحكمة.

قال المرزوقي إن "وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الظروف المأساوية التي رأيناها شهادة إلى الأبد على صلابة الرجل وعلى شجاعته وانسانيته وتمسكه لآخر نفس بقيمه ومواقفه".

أضاف أن وفاة مرسي "شهادة إلى الابد على انعدام الحد الأدنى من الشهامة والنبل والفروسية وقيم العروبة والإسلام عن خصومه".

نبّه المرزوقي أنه "إن كان هناك شك في وقوف قتلة الرئيس الشهيد أمام عدالة الأرض فموعدهم قد ضرب منذ رابعة (فض اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة بالقاهرة صيف 2013) وقبلها وبعدها أمام عدالة السماء".

تابع المرزوقي "وعند الله تجتمع الخصوم.. أما التاريخ فقد قال كلمته في محمد مرسي وقد دخله اليوم من أوسع أبوابه".

توجه المرزوقي بكل التعازي إلى عائلة مرسي والشعب المصري، معتبرا أن المصريين "فقدوا اليوم رجلا قل نظيره".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.