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سياسة

شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الغائب على محمد مرسي في الدوحة

18/6/2019

أدى آلاف القطريين والمقيمين في العاصمة الدوحة، الثلاثاء، صلاة الغائب على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي.

التفاصيل:
  • أقيمت صلاة الغائب في مسجد "منيرة السويدي"، وسط مشاعر بالحزن والغضب.
  • شارك في الصلاة كل من سفير تركيا لدى قطر، فكرت أوزر، ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشغل وآخرون.

  • شهدت الشوارع المؤدية إلى المسجد ازدحامًا شديدًا مع الإقبال الكبير على المُشاركة.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بإحدى المقابر شرقي العاصمة القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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