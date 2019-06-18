شاهد: الآلاف يؤدون صلاة الغائب على محمد مرسي في الدوحة

أدى آلاف القطريين والمقيمين في العاصمة الدوحة، الثلاثاء، صلاة الغائب على رئيس مصر الأسبق محمد مرسي.
الآلاف في صلاة الغائب على روح الشهيد الرئيس #محمد_مرسي في #قطر
ساحة المسجد من الخارج (٢-٢) pic.twitter.com/6vVmKuehd4
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 18, 2019
الآلاف في صلاة الغائب على روح الشهيد الرئيس #محمد_مرسي في #قطر !
المسجد من الداخل (١-٢) pic.twitter.com/94MnRJLJX6
— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 18, 2019
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بإحدى المقابر شرقي العاصمة القاهرة.