دفن رئيس مصر الراحل محمد مرسي فجرا دون جنازة

قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إنه جرى دفن الرئيس الراحل مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة.

تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس مرسي لوكالة الأناضول:

تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة.

أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.

السلطات سمحت لـ"أسامة مرسي"، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

حضرت أنا وأفراد الأسرة، وصلينا فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.

الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.

شاركت أنا والأسرة فقط في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.

شهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، حضورا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر ثان مطلع تحدث للأناضول رافضا ذكر اسمه.

وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

تم الدفن فجرا بحضور أفراد أسرته ومحاميه فقط دون جنازة ـ الأوروبية

نجل مرسي: الأمن منع جنازة والدي بمسقط رأسه

عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قال إن السلطات المصرية منعت دفن والده بمقابر الأسرة بالشرقية.

عبد الله أضاف عبر تدوينة على موقع فيسبوك أنهم قاموا بتغسيل جثمان والده في مستشفى سجن ليمان طرة.

لم يسمح بالصلاة عليه سوى لأفراد أسرته داخل مسجد السجن.

عبد الله مرسي: نحتسب أبي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء وعند الله تجتمع الخصوم.

عبد الله مرسي: تم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

وفاة الرئيس المصري محمد مرسي: