تقرير: علاقة ترمب بولي العهد السعودي تتجاوز احترامه للكونغرس

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها إن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتجاوز بشكل واضح احترامه للكونغرس والقوانين التي يشرعها.

أبرز ما جاء في افتتاحية الصحيفة:

في وقت سابق من هذا العام، تجاهل البيت الأبيض مطلبا قانونيا يقضي بتزويد مجلس الشيوخ بتقرير عن مسؤولية ولي العهد في اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

استخدم الرئيس ترمب حق النقض (الفيتو) ضد قرار يحظى بدعم الحزبين كان من شأنه إنهاء دعم الولايات المتحدة للتدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

استدعى ترمب كذلك سلطة الطوارئ في محاولة لتمرير مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعودية والإمارات والأردن والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، دون مراجعة الكونغرس.

دور الكونغرس: