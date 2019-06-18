تعليمات سيادية بالتجاهل.. كيف تعامل الإعلام المصري مع وفاة مرسي

رغم أن خبر وفاة أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا حظي باهتمام أغلب وسائل الإعلام الأجنبية؛ فقد تعمدت الصحف المصرية (حكومية وخاصة) إما تجاهل النشر أو نشره في خبر صغير جدا.

التفاصيل:

تعليمات رسمية بالتجاهل

سيادة الرائد كاتب الصحف اليومية في مصر، مبروك، لم ينتبه أحد في مصر أو حول العالم لخبر وفاة محمد مرسي، والفضل يعود لقرارك الحكيم بكتابة الخبر في مساحة 4 سم في الصحف.

— Ahmed Ragab (@Ragab) June 18, 2019