تعليمات سيادية بالتجاهل.. كيف تعامل الإعلام المصري مع وفاة مرسي

رغم أن خبر وفاة أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا حظي باهتمام أغلب وسائل الإعلام الأجنبية؛ فقد تعمدت الصحف المصرية (حكومية وخاصة) إما تجاهل النشر أو نشره في خبر صغير جدا.
التفاصيل:
- جاءت تغطية الصحف القومية الحكومية (الأهرام والأخبار والجمهورية والهلال وروز اليوسف" في مصر للخبر محدودة للغاية ومقتصرة على أجزاء من البيان الرسمي الصادر عن النائب العام، خاصة الجرائد الكبرى مثل "الأخبار"، والتي اكتفت بنشر الخبر على سطرين فقط.
- "الأهرام" لم تشر إلى الخبر في صفحتها الأولى، وكتبت في صفحة الحوادث "وفاة محمد مرسي بنوبة إغماء خلال محاكمته في قضية التخابر".
- تجاهلت الصحف الخاصة التي بات أغلبها مملوكا لجهاز المخابرات عبر شركته "إعلام المصريين" خبر الوفاة تماما في الصفحة الاولي وأوردته في صفحات الحوادث أو تجاهلته.
- كتبت "المصري اليوم" في صفحتها الأولى بالبنط الأحمر في بضعة أسطر "وفاة مرسي أثناء محاكمته في التخابر"، وباقي الصحف لم تشر من قريب أو بعيد الى خبر الوفاة في صفحاتها الأولى.
- ركزت الصحف بالمقابل على زيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا، والاستعدادات لبطولة كأس أفريقيا التي تنطلق الجمعة 21 يونيو بالقاهرة، وأنباء إطلاق سراح ممثلتين مغمورتين اتُهمتا بالفجور بعد نشر فيديوهات جنسية لهما مع مخرج شهير وعضو بمجلس النواب الحالي.
تعليمات رسمية بالتجاهل
- كشف صحفيون في صحف حكومية وخاصة رفضوا ذكر أسمائهم لـ "الجزيرة مباشر" أن تعليمات وردتهم عبر تطبيق واتس اب الذي يتعامل بها مسئولون أمنيون وسياديون مع رؤساء ومديري تحرير الصحف بتجاهل الوفاة وعدم إبراز الخبر والاقتصار في حالة النشر على البيانات الرسمية.
- وقالوا إن الرقابة على الصحف باتت تتم على وجهين: (الأول) إرسال التعليمات عبر واتس اب، و(الثاني) وجود رقيب (غالبا ضابط كبير من أمن الدولة) في مطابع الصحف لقراءة البروفة الاولي للطباعة قبل طبعها وإصداره تعليمات بحذف أو تعديل ما يري.
- وأكدوا أن هذا يفسر صدور أغلبية صحف اليوم الحكومية بدون أي تغطية قوية لوفاة أول رئيس منتخب ونشر بعضها الخبر على عمود واحد 4 سم في 4 أسطر في أسفل الجريدة، أو على سطرين فقط ونشرته أخرى في صفحات داخلية.
ممنوع قول "رئيس سابق"
- تعمدت الصحف عدم ذكر أن الراحل محمد مرسي "رئيس سابق" واكتفت بكتابة "محمد مرسي"، وهو نفس ما فعله النائب العام في بيانه، وما كان القضاة يقولونه وهم ينادون على الرئيس مرسي خلال المحاكمة.
- مقابل تجاهل الصحف الحكومية والخاصة لخبر وفاة ودفن الرئيس مرسي، حاز الخبر على اهتمام أكبر في برامج التوك شو مساء أمس، في صورتي بث الخبر دون تعليق أو الهجوم العنيف على الراحل ووصفه بأنه "عميل وجاسوس".
- كان خبر الوفاة محور حديث أشهر إعلامي مصري موالٍ للسلطة (عمرو أديب) في برنامجه "الحكاية" مساء أمس (شاهد 4:08 دقيقة) الذي حرص على تأكيد أن مرسي وكل قادة الاخوان محكوم عليهم بالسجن مدد تصل الي 100 سنة، ومرسي كان محكوما عليه بـ 45 سنة.
- أبرز "أديب" عزاء أمير قطر والرئيس التركي أردوغان للرئيس مرسي ووصفه بأنه "شهيد"، وعزاء فنانين ومعارضين آخرين، بصورة إخبارية، بمن فيهم من انتقدوا الراحل في تويتات عزائهم مثل الكاتبة فاطمة ناعوت.
- وتحدث "عمرو أديب" عن سب متابعين لعزاء الدكتور البرادعي للرئيس مرسي واتهامه بأن يده ملوثه بدماء الرئيس الراحل، منوها لأن هذا يزيد الفرقة بين المعارضين السابقين.
- كان المذيع أحمد موسى المحسوب على الأجهزة الأمنية المصرية هو أكثر من أثار الجدال بهجومه الشديد على الرئيس السابق محمد مرسي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال "أبو العينين"، حيث هاجم مرسي بعنف، وهاجم كل مَن تعاطف معه أو دعا له بالرحمة.
- علق "موسى" على وفاة مرسي أثناء محاكمته قائلًا: "سيظل جاسوسا وقاتلا، وإلى جهنم وبئس المصير"، و"محمد مرسى مات موتة ربنا وربنا ياخد أردوغان وتميم".
- وزعم "موسي" أن "مرسي كان لديه مخطط لبيع الأراضي المصرية، وأنه قاتل، وقدم وثائق سرية خاصة بالجيش والشرطة إلى الإرهابيين، وادعي أن "جميع التنظيمات الإرهابية من ليبيا إلى كتائب القسام، تهدد بتنفيذ عمليات ضد مصر انتقاما لوفاته".
- دفع هذا نشطاء لإطلاق هاشتاجات تسب وتنتقد موسى، ما دعاه لرصد ما قيل تعليقا عليه واعتبار هذا ضريبة لعمله وحبه لبلده.
- أفرد برنامج "الحياة اليوم" نحو نصف الساعة للحديث عن وفاة مرسي (شاهد 5:56 دقيقة)، وتناول رأي د. معتز بالله عبد الفتاح القريب من السلطة الذي هاجم الرئيس محمد مرسي وقال إنه كان يحكم باسم جماعة الإخوان واقترف أخطاء جعلت منه هو وجماعته أعداء للجميع، وقال إنه "مات منذ فترة طويلة بالنسبة للمجتمع الدولي".
- اكتفت المذيعة إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، وهي القناة المحسوبة على الجيش المصري، بقراءة بيان النائب العام حول كيفية وفاة الرئيس السابق (شاهد 1:53 دقيقة).
- نشرت قناة اكسترا نيوز التابعة للمخابرات (شركة إعلام المصريين) خبر وفاة الرئيس محمد مرسي مصحوبا بصورة بمقر جماعة الإخوان وهو مُحطم ومخرب مؤكده على شاشتها أن "الإخوان جماعة إرهابية بحكم القضاء"، ما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل محاولة لإجهاض أي تعاطف شعبي مع الرئيس الراحل.
- ومقابل الانتشار الواسع لعدة هاشتاجات داعمة للرئيس الراحل أمس تصفه بأنه الرئيس الشهيد أو "الرئيس محمد مرسي" أو "قتلوا محمد مرسي"، روج مؤيدون للسلطة اليوم الثلاثاء هاشتاج #محمد_مرسي_عميل، على غرار ما قاله أحمد موسى.