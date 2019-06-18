ترمب: أمريكا ستطرد ملايين المهاجرين بدءا من الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد "ملايين" المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
التفاصيل:
- كتب ترمب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة سرية.. وسيتم طردهم بسرعة فور وصولهم.
- ترمب: غواتيمالا "مستعدة لتوقيع اتفاق" يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بتقديم طلب اللجوء على أرضها بدلا من الولايات المتحدة.
- ترمب تحدث عن "غزو" للمهاجرين، مؤكدا أن مسألة الهجرة غير القانونية من أولويات إدارته.
تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى:
- تواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أمريكا الوسطى، تشهد أعمال عنف مرتبطة بعصابات.
- كانت واشنطن أعلنت أنها لن تقدم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول "المثلث الشمالي" هذه "إجراءات ملموسة" لمنع المهاجرين السريين من التوجه إلى الولايات المتحدة.
- علقت إدارة ترمب في مارس الماضي المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.
خلفيات:
- يهاجر عشرات الآلاف من دول أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة هربا من العنف والفقر في بلادهم.
- في ديسمبر الماضي وافقت الولايات المتحدة والمكسيك على استثمار مبلغ كبير في "المثلث الشمالي" وجنوب المكسيك على أمل الحد من موجة الهجرة.
- كان ترمب قد جعل مسألة بناء جدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك لوقف الهجرة غير النظامية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.
- رغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر/كانون الأول 2018.