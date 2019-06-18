الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة مرسي

دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى "تحقيق مستقل" في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.

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المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.

كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته.

كولفيل: يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة.

كولفيل: التحقيقات يجب أن "تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف اعتقاله أثر في موته".

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