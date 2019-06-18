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سياسة

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة مرسي

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
18/6/2019

دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إلى "تحقيق مستقل" في الأسباب التي أدت الى وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.

التفاصيل
  • المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.    
  • كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته.    
  • كولفيل: يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة.
  • كولفيل: التحقيقات يجب أن "تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كان لظروف اعتقاله أثر في موته".
خلفيات
  • توفي أول رئيس مصري منتخب خلال جلسة محاكمته، أمس الإثنين، بعد سقوطه مغشيا عليه.
  • فرضت سلطات الأمن قيودا أمنية مشددة على أسرته ومنعت دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي مصر وقررت دفنه بمنطقة شرق العاصمة المصرية القاهرة.
  • منع الأمن المصري أنصاره من تشيع جنازته أو الصلاة عليه ولم يسمح إلا لأسرته فقط بالصلاة عليه.
  • أدى الآلاف حول العالم صلاة الغائب على الرئيس المعزول.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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