وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة.

وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013) بـ "التخابر".

وفي أول رد فعل على وفاته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسي بـ "الشهيد".

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

التلفزيون المصري: الرئيس المصري السابق محمد مرسي تعرض لنوبة إغماء توفي على إثرها

التلفزيون المصري: محمد مرسي طلب الحديث من القاضي خلال المحاكمة ثم أصيب بنوبة إغماء بعد رفع الجلسة.

قالت مصادر إعلامية إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس وقطر والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى في يونيو/ حزيران 2015 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

كما كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حكما بإعدامه في قضية "الهروب من السجن" وقررت إعادة محاكمته.

أسرة مرسي:

نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك قال فيه "أبي عند الله نلتقي".

أسرة مرسي كانت قالت في بيان بمناسبة شهر رمضان إن الرئيس المعزول ما زال يعيش في "اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة" بعد سنوات من اعتقاله.

اشتكت الأسرة من ظروف الاعتقال، قائلة إن "شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه".

أوضحت الأسرة أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‏ ‎ ، مشيرة إلى أن ما يحدث له "مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم".

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