هاشتاغ محمد مرسي الأول عالميا: سياسيون وناشطون ينعون وفاته

رئيس حزب "عدالة الشعب" الماليزي، أنور إبراهيم: كان المرحوم محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لمصر، بعد ثورة الربيع العربي عام 2011 التي أدت إلى سقوط حسني مبارك.

أنور إبراهيم: رغم كونه رئيسا لفترة قصيرة نسبيا فقط قبل الإطاحة به، أظهر محمد مرسي التزاما كبيرا في تحقيق إصلاحات طال انتظارها بعد عقود من حكم الزعماء القساة والفسادين.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: اغتيال مرسي بدأ بالانقلاب ثم السجن الانفرادي ومنع الدواء.

خالد المشري: محمد مرسي تعرض لعملية اغتيال بطيئة استمرت لسنوات. محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق: رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق واسكنه فسيح جناته وغفر الله له وثبته عند السؤال وجعل قبره روضه من رياض الجنة وتجاوز عن سيئاته.