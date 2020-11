نتنياهو يرد الجميل: مستوطنة باسم ترمب في الجولان المحتلة

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترمب" تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019