مخاوف بعد إعلان إيران اعتزامها تجاوز حد تخصيب اليورانيوم

قالت إيران إنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دوليا بخصوص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر مع واشنطن، وتثير مخاوف أوربية.

التفاصيل

طهران قالت إنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوربية لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي.

في مؤشر على القلق بسبب ما أعلنته إيران، حثت ألمانيا طهران على الوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

بريطانيا قالت إنها ستبحث "جميع الخيارات" إذا انتهكت إيران الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

وزير الخارجية الهولندي ستيف: الاتحاد الأوربي يريد الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران لكن يتعين على طهران فعل الشيء نفسه.

إسرائيل، الحليف المقرب من الولايات المتحدة وعدو إيران اللدود، حثت القوى العالمية على زيادة العقوبات على طهران بسرعة إذا ما تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم.

وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو: إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفا على الفور.

روحاني يدعو أوربا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق إلى تعزيز جهودها لإنقاذ الاتفاق الذي قال إن انهياره لن يكون من مصلحة المنطقة أو العالم.

نقل عن روحاني قوله خلال اجتماع مع السفير الفرنسي الجديد لدى إيران "إنها لحظة حاسمة ولا يزال بوسع فرنسا العمل مع موقعين آخرين على الاتفاق ولعب دور تاريخي لإنقاذه في هذا الوقت القصير للغاية".

كانت إيران قالت في مايو أيار إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات العام الماضي.

يسعى الاتفاق إلى قطع أي طريق أمام امتلاك إيران قنبلة نووية وذلك مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عليها.

يلزم الاتفاق إيران بالحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ويضع حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 300 كيلوجرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب حتى نسبة 3.67 في المئة أو ما يعادلها لمدة 15 عاما.

تحققت سلسلة من عمليات التفتيش التي أجرتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق من أن إيران تفي بالتزاماتها.

دافعت الدول الأوربية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن الاتفاق بوصفه السبيل الأمثل للحد من تخصيب اليورانيوم في إيران.

لكن إيران انتقدت مرارا تأخيرات في التأسيس لآلية أوربية ستوفر الحماية للتجارة معها من العقوبات الأمريكية في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي.

ترى الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج للتسلح النووي لكنها تخلت عنه.

تنفي طهران امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية في أي وقت.

طهران ترفع وتيرة التخصيب

بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوجرام خلال عشرة أيام.

كمالوندي في مؤتمر صحفي بمفاعل أراك النووي الإيراني: طهران ستعيد بناء المنشأة الموجودة تحت الأرض حتى تعمل من جديد.

يعمل مفاعل أراك بالماء الثقيل وتوقف العمل فيه بموجب الاتفاق النووي.

يمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم وهو وقود يستخدم في صنع رؤوس حربية نووية.

في يناير/كانون الثاني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي "رغم صب الخرسانة في أنابيب داخل قلب مفاعل أراك… فقد اشترت إيران أنابيب بديلة تحسبا لانتهاك الغرب للاتفاق".

صالحي قال إنه هو فقط والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كانا على دراية بأمر الأنابيب الإضافية.

خلفيات

في 8 من مايو/أيار أعطت إيران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق مهلة 60 يوما للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

إيران أعلنت أيضا في 8 من مايو/أيار الماضي أنها قررت وقف الالتزام باثنين من التعهدات التي قطعتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 بخصوص برنامجها النووي.

كان البندان يحددان احتياطي اليورانيوم المخصب بـ300 كيلوغرام واحتياطي المياه الثقيلة بـ 130 طنا.

هددت إيران في حال عدم تلبية مطالبها خلال مهلة الستين يوما، بتجاوز بندين آخرين من تعهداتها التي قطعتها بشأن برنامجها النووي.

أبرم الاتفاق النووي في فيينا في 14 من يوليو/تموز 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إلى جانب ألمانيا.

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