شاهد: إيران تعلن تخطي المسموح به من اليورانيوم المخصب خلال أيام

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن بلاده ستتخطى مستوى 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام.

التفاصيل:

الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الإيراني مباشرة من منشاة "آراك" للماء الثقيل، إن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز اعتبارا من 27 يونيو/حزيران الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.

وحول إنتاج الماء الثقيل في منشاة آراك قال كمالوندي، إنه من الممكن أن يزداد حجم استخدام الماء الثقيل في البلاد خلال الأعوام القادمة.

كمالوندي أوضح قائلا "إننا ننتظر قرارات مسؤولي البلاد للخطوة الثانية، وبطبيعة الحال فإن الفرصة متاحة أمام الأوربيين، إلا أن إيران لن تصبر بعد الآن لترى ما يعملون".

كمالوندي أكد أن احتياطيات إيران ستزداد بوتيرة متسارعة وأضاف قائلا: إذا كان حفظ الاتفاق النووي مهما بالنسبة لهم (للأوربيين) فعليهم بذل الجهود اللازمة.

كمالوندي: إن التصميم السابق لمفاعل اراك مأخوذ بنظر الاعتبار، وكذلك التصميم الجديد، وفيما لو حدث خرق للتعهدات، فإن إيران تمتلك أنابيب "كالندريا" وأن المفاعل السابق يمكن إحياؤه.

كمالوندي: التصاميم انتهت، ونحن الآن في مرحلة إعداد الأجهزة، وإن كانوا (أطراف الاتفاق) صادقين وأدوا مسؤولياتهم، فلربما يرجح استخدام المفاعل الجديد في ضوء مزاياه.

جانب من مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل

خلفيات: