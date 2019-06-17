شاهد: إخوان الأردن تعلن عن وثيقة جديدة لعملها السياسي

عبرت الحركة الإسلامية بالأردن، ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للجماعة)، عن قبولها بالتعددية وانفتاحها على الآخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة في مقر حزب العمل الإسلامي بالعاصمة عمان؛ للإعلان عن وثيقة ترسم خارطة عملها السياسي على المدى البعيد.

التفاصيل:

في كلمة له بالمؤتمر، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن عبد الحميد الذنيبات إن "الوثيقة تعد من أهم الوثائق التي صدرت عن الحركة الإسلامية في المجال السياسي".

الذنيبات أضاف أن الوثيقة تعبر عن التوجهات السياسية للحركة بعيدة المدى، وتبرز البعد الوطني للحركة وأولوياتها بصورة واضحة غير ملتبسة.

الذنيبات أشار إلى ما تضمنته الوثيقة من تأكيد الحركة الإسلامية على أهمية الانفتاح على مختلف المستويات وعلى رأسها ملك البلاد.

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، وصف الوثيقة بأنها "تحدد مواقف الحركة الإسلامية من عدة قضايا بواقعية وأكثر دقة، وتعني مزيدا من الالتزام والتعمق".

أبرز ما ورد بالوثيقة:

انفتاح الحركة الإسلامية فكريا وسياسيا، والتأكيد على البعد الوطني، والحرص على الشراكة مع الآخر، وقيم العدل والمساواة، والإيمان بالمواطنة العادلة وتكافؤ الفرص.

احترام الحرية والتعددية السياسية والفكرية ورفض فرض أي طرف لبرنامجه الاجتماعي على الجميع، ورفض الإقصاء والهيمنة والتفرد.

تعزيز قوة الأردن ومنعته، يشكل دعما مهما لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ولمواجهة المؤامرات التي تتربص بالبلدين وتستهدفهما معاً.

أهمية تعزيز دور الأردن في محيطه العربي والإسلامي، وضرورة قيامه بأدوار إيجابية في تعزيز وحدة الأمة وحل النزاعات بين أقطارها، والابتعاد عن الانخراط في استقطابات الأحلاف والمحاور الإقليمية المتصارعة.

ضرورة تطوير العملية التربوية والتعليمية، والارتقاء بمستوى المعلمين وتوفير الحوافز لهم، وانسجام مناهج التعليم مع قيم الأمة وثقافتها وهويتها الحضارية ومع تطوّر التجربة العلمية الإنسانية.

خلفيات: