شاهد| أردوغان: أدعو بالرحمة لشهيدنا محمد مرسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقًا على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا".

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي، الإثنين، بمدينة إسطنبول، حول وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.

"أخينا وشهيدنا"

أردوغان أشار إلى أنه تلقى نبأ وفاة مرسي خلال نزوله من السيارة، قائلًا: "مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا"

أردوغان أضاف أن "الظالم السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسًا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52 في المئة من الأصوات، قام بإعدام قرابة 50 مصريًا".

أشار أردوغان إلى أن الغرب بقي صامتًا حيال تلك الإعدامات، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي شاركت في الاجتماع الذي دعا إليه المجرم السيسي في مصر، بينما هي تحظر عقوبة الإعدام.

أردوغان: هذه ازدواجية معايير، بل إن الأمر يتعداها، من المستحيل فهم وتفسير حظر دول الاتحاد الأوربي الإعدام ومطالبة تركيا بإلغائه من جانب، ومشاركتها في اجتماع دولي بمصر خلال فترة شهدت عمل آليات الإعدام فيها، وحتى خلال أسبوع شهد إعدام 7 شبان.

أردوغان: مرسي ظل في السجن لمدة 5 سنوات مع الآلاف من أصدقائه، وأدعو الله أن يحشره مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

في تغريدة على تويتر، قال أردوغان: ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكبر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019

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