دعوات دولية للتحقيق في وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي
17/6/2019
طالبت منظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف في وفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب خلال جلسة محاكمته بتهمة "التخابر".
التفاصيل
العفو الدولية تصف وفاة محمد مرسي بالصادمة وتدعو السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف.
العفو الدولية: على التحقيق أن يشمل ظروف احتجاز مرسي ورعايته طبيا ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته.
العفو الدولية: لدى السلطات المصرية سجل حافل في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي وتعريضهم للتعذيب.
منظمة عدالة وحقوق بلا حدود في باريس: نطالب بتحقيق دولي شفاف في مقتل الرئيس المصري محمد مرسي.
هيومن رايتس ووتش: نشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية.
هيومن رايتس ووتش: سيذكر الرئيس مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة محمد مرسي.
هيومن رايتس ووتش: السلطات المصرية لم تستجب لأي مناشدات دولية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرسي ونتوقع أنها لن تحقق في وفاته.
هيومن رايتس ووتش: وفاة مرسي أمر فظيع ولكنها كانت متوقعة نظرا لفشل الحكومة المصرية في السماح له بالعناية الطبية الكافية.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: وفاة مرسي ليست طبيعية إنما جريمة قتل مكتملة الأركان حيث تعرض لعملية قتل بطيئة طوال ست سنوات حرم فيها من حقوقه الأساسية وفي مقدمة هذه الحقوق الرعاية الطبية المناسبة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: وفاة مرسي شاهد آخر على ظروف اعتقال الآلاف السيئة في أماكن لا تتوافر فيها حياة العيش الآدمي الكريم.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الخطر يحيط بآلاف المعتقلين في مصر وهذا يتطلب تدخل فوري من المجتمع الدولي لوقف نزيف القتل المنهجي باستخدام أداة الإهمال الطبي.
هيئة علماء المسلمين بلبنان: نطالب بلجنة دولية محايدة للتحقيق بظروف الوفاة الغامضة والمشبوهة لمحمد مرسي.
الحقوقي المصري بهي الدين حسن: يجب ألا تدفن الحقيقة مع الجثمان، مطلوب تحقيق دولي فوري في أسباب الوفاة قبل التعجل بدفن رئيس مصر الأسبق محمد مرسي.
بهي الدين حسن: يعرف المصريون والعالم كله أنه يستحيل إجراء تحقيق نزيه واحد تحت إشراف حكومة السيسي وقضاته وأطبائه الشرعيون.