تعرف على أبرز ردود الفعل الدولية بعد وفاة محمد مرسي

توالت ردود الفعل الدولية على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته اليوم، الاثنين.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الأمم المتحدة

أعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي وافته المنية الإثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

ردا على أسئلة الصحفيين بشأن إعلان التلفزيون الرسمي المصري خبر الوفاة، قال دوغريك: "نقدم خالص تعازينا لعائلة مرسي ولمحبيه".

تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي: "أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا".

أشار أردوغان أنه تلقى نبأ وفاة مرسي خلال نزوله من السيارة، قائلًا: "مع الأسف جرى هذا في قاعة المحكمة، وأنا بداية أدعو الله بالرحمة لأخينا وشهيدنا".

أردوغان: الظالم السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسًا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52 في المئة من الأصوات، قام بإعدام قرابة 50 مصريًا".

أردوغان: يمكن للظالمين أن يسعوا لقتل المظلومين أو حتى يمكن أن يكونوا وسيلة في استشهادهم بقتلهم، ولكن لا يستطيعون المساس بمجد نضالهم أبدًا.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Bv1EgjT64W — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2019

وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو قال في تغريدة، الإثنين، إن الأمة لن تنسى المواقف المشرّفة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، داعيا الله أن يدخله الجنة.

الوزير التركي أضاف: "الانقلاب (العسكري) أبعده عن الحكم؛ غير أن ذكراه لن تمحى من قلوبنا".

قطر

تقدم أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعزاء، الإثنين، إلى عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وإلى الشعب المصري بخالص العزاء.

كتب أمير قطر في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 17, 2019

ماليزيا

اعتبرت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، أن وفاة مرسي تمثل "خسارة كبيرة للديمقراطية"، معربة عن خالص تعازيها لأسرته ولشعب مصر.

وان قالت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: شعرت بحزن عميق لوفاة مرسي، الذي انتخب ديمقراطيًا باعتباره الرئيس الخامس لمصر.. خسارة كبيرة للديمقراطية.

الولايات المتحدة

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق.

حركة النهضة التونسية

نعت الحركة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وقالت في بيان: نأمل أن تكون حادثة وفاته الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف السجناء السياسيين في مصر وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين.

حركة حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الرئيس المصري الراحل، وقالت حماس في بيان لها إنها تنعى: "بكل الرضا بقضاء الله وقدره إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي".

حماس: مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري.

حماس: ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة.

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