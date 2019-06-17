البث الحي
سياسة

المكتب العام لجماعة الإخوان: وفاة مرسي جريمة قتل مكتملة الأركان

المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين اعتبر أن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي جريمة قتل مكتملة الأركان
المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين اعتبر أن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي جريمة قتل مكتملة الأركان
17/6/2019

قال المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين إن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي جريمة قتل مكتملة الأركان.

بيان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين:
  • أكد بيان صادر عن المكتب أن وفاة مرسي جريمة لن يغير من ملامحها ارتباك الكل أمام صدمة الخبر ولا العجلة في تصدير الأخبار بشأن ملابسات موته.
  • دعا عباس قباري المتحدث الإعلامي للجماعة في بيان إلى الاحتشاد الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت اسطنبول أمام جميع سفارات مصر بالعالم، للمطالبة بتحقيق دولي في ملابسات القتل.
  • دعا البيان أيضا جميع الأحرار في مصر إلى الاحتشاد في جنازة شعبية تليق بالرئيس محمد مرسي، ومن ثم جنازات شعبية في دول العالم.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة، وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي:
  • أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تقلت إخطارا بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن مرسي كان قد تُوُفِّيَ عندما وصل إلى المستشفى.
  • أشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن المتوفى طلب الحديث أثناء المحاكمة فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث مدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته داخل قفص الاتهام سقط مغشيًا عليه.
  • ذكرت النيابة أن التقرير الطبي الأولي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى.
  • نوهت بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة جثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.
  • أمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفى، كما انتدب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

 

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

(الجزيرة)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

صحراء غربية أم مغربية؟!

من منطقة العين في الصحراء المغربية

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)