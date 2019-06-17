المكتب العام لجماعة الإخوان: وفاة مرسي جريمة قتل مكتملة الأركان

قال المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين إن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي جريمة قتل مكتملة الأركان.

بيان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين:

أكد بيان صادر عن المكتب أن وفاة مرسي جريمة لن يغير من ملامحها ارتباك الكل أمام صدمة الخبر ولا العجلة في تصدير الأخبار بشأن ملابسات موته.

دعا عباس قباري المتحدث الإعلامي للجماعة في بيان إلى الاحتشاد الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت اسطنبول أمام جميع سفارات مصر بالعالم، للمطالبة بتحقيق دولي في ملابسات القتل.

دعا البيان أيضا جميع الأحرار في مصر إلى الاحتشاد في جنازة شعبية تليق بالرئيس محمد مرسي، ومن ثم جنازات شعبية في دول العالم.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة، وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي: