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الداخلية المصرية تعلن استنفارها لـ "الدرجة القصوى" بعد وفاة مرسي

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته
17/6/2019

أعلنت الداخلية المصرية، الإثنين، رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد؛ إثر وفاة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

التفاصيل:
  • وفق وسائل إعلام محلية، فإن الداخلية بدأت بالفعل في إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد.
  • قالت إنه تم "إيقاف الراحات والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة (ج)".
  • أوضحت أن الحالة (ج) تتضمن "توسيع دائرة الاشتباه، والتأمين المشدد بالطرق، والمنشآت وتكثيف التواجد الأمني بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب".
  • "تم التنسيق بين خبراء المفرقعات بالحماية المدنية، على تمشيط محيط الكنائس والمنشآت الحيوية بصفة يومية"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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