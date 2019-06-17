أبرز التطورات.. وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

أعلن التلفزيون المصري، الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013) بـ "التخابر".
أبرز التطورات
- أحمد نجل الرئيس السابق محمد مرسي يؤكد، عبر حسابه على فيسبوك، وفاة والده.
- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: تلقينا ببالغ الأسي نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.
- أمير دولة قطر: أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق .
- النائب العام المصري: مرسي سقط مغشيا عليه في قفص الاتهام وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
- النائب العام المصري: الكشف الطبي أظهر عدم وجود إصابات حديثة في جثمان مرسي.
- النائب العام المصري: سماع أقوال الشهود الذين كانوا مع الرئيس المعزول أثناء وفاته.
- النائب العام يتحفظ على كل الكاميرات الموجودة في محاكمة الرئيس محمد مرسي.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الرئيس محمد مرسي مات شهيدا بعد 6 سنوات من الاعتقال.
- أردوغان: أعزي الشعب المصري في وفاة الرئيس محمد مرسي.
- هيومن رايتس ووتش: نشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية.
- هيومن رايتس ووتش: سيذكر التاريخ الرئيس مرسي كأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
- هيومن رايتس ووتش: وفاة مرسي أمر فظيع ولكنها كانت متوقعة نظرا لفشل الحكومة المصرية في السماح له بالعناية الطبية الكافية.
- محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق: نحن أمام جريمة قتل جديدة للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مرسي تعرض لعملية قتل بطيئة طوال ست سنوات حرم فيها من حقوقه الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية.
- مصادر أمنية: الرئيس السابق محمد مرسي توفي بعد ظهر الإثنين بعد أن فقد وعيه أثناء حضوره جلسة محاكمته.
- فرانس برس نقلا عن مصادر: مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل الى المستشفى حيث توفي عن عمر يناهز 68 عاما.
- كان مرسي يحضر جلسة اعادة محاكمته مع 23 آخرين في قضية "التخابر مع قوى أجنبية" بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقطر.