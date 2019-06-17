أبرز التطورات.. وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

أعلن التلفزيون المصري، الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمة وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013) بـ "التخابر".

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