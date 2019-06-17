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آخر كلمة لمرسي: "بلادي وإن جارت عليّ عزيزة"

محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر قال إنه متسمك ببلاده حتى وإن جارت عليه
محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر قال إنه متسمك ببلاده حتى وإن جارت عليه
17/6/2019

قال محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، إنه متمسك ببلاده حتى وإن جارت عليه، مؤكدا عدم البوح بأسرار بلاده حتى مماته.

آخر كلمة لمرسي
  • كانت هذه كلمات نطق بها مرسي قبل وفاته أثناء محاكمته اليوم في القضية المعروفة بالتخابر مع "حماس"، حسب حديث خاص للأناضول أدلى بها محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة.
  • في كلمته من خلف القفص الزجاجي، انتقد مرسي إجراءات محاكمته، وفق محاميه.
  • كشف الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة أن مرسي قال في كلماته الأخيرة إنه "يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف".
  • نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مرسي طلب التحدث أثناء المحاكمة في قضية التخابر مع قطر.
  • أشار المصدر إلى أن مرسي تحدث لمدة 20 دقيقة، وأكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الأسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشفها لأنها ستضر بأمن مصر القومي.
  • أضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من مداخلته، انهار مرسي داخل القفص الزجاجي.
  • شاهد عيان حضر جلسة المحاكمة قال إن محامي مرسي ترافع مطالبا ببطلان المحاكمة ثم تحدث مرسي كاشفا عن امتلاكه مستندات خاصة بها معلومات مهمة يريد عرضها في محاكمة خاصة.
  • قال مرسي: "حتى الآن لا أرى ما يجري في المحكمة لا أرى المحامي ولا الإعلام ولا المحكمة، وحتى المحامي المنتدب من المحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني".

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود محامي مرسي إنهم يتابعون إجراءات ما بعد الوفاة، موضحا أن شهود عيان من داخل الجلسة أبلغوه أن الرئيس الراحل سقط مغشيا عليه أثناء محاكمته.

أضاف عبد المقصود أنه تم نقل الرئيس مرسي من قاعة المحكمة ولا ندري مكانه، مشيرا إلى أنه يعاني المرض منذ فترة وتقدم الدفاع عنه بطلبات عديدة لعلاجه، تمت الاستجابة لبعضها ورفض البعض الآخر.

خلفيات:
  • في وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.
  • أوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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