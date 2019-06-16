وزارة الصحة بغزة: 52% نسبة العجز في الأدوية الأساسية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إنها أمام أزمة الدواء الحالية والموت البطيء تواجه بذلك أشد مراحل الأزمة منذ سنوات.

وقالت الوزارة في مؤتمرها الصحفي إن 52% هي نسبة العجز في القوائم الأساسية في أرصدة الدواء داخل مخازن وزارة الصحة والمستشفيات.

أبرز تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة:

لم يعد هناك متسع لمزيد من الوقت لوصف الصورة المعتمة لأحوال مرضى غزة الذين تجرعوا مرارة سنوات عجاف من حصار ضرب عصب منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.

بات المرضى الحلقة الأضعف في تلك الجريمة المدانة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بإمعانه في حرمانهم من حبة دواء لطالما طال انتظارها.

إن ما تخفيه أسرة المستشفيات من مشاهد قاسية يزيد يوما بعد يوم خلف أرصدتهم الدوائية التي بلغ نسبة العجز فيها 52% من القوائم الأساسية، لينذر بما هو أسوأ وأصعب على مجمل الخدمات الهامة والحيوية التي يتلقاها هؤلاء المرضى.

مؤشرات ومعطيات خطيرة:

نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مرضى غزة وتراجع المؤشرات الصحية والإنسانية جراء استمرار الحصار، ومنع دخول الأدوية والوفود الطبية وإعاقة ومنع 45% من المرضى من مغادرة قطاع غزة لاستكمال علاجهم في المستشفيات التخصصية بالداخل المحتل.

جراء تلك الأزمة الصعبة لا يزال نحو مئات الأطفال يُحرمون من الحليب، إضافة إلى شلل أصاب البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان بعد نفاد 62% من أدويتهم بواقع ٣٥ صنفا لنحو 8 آلاف مريض بالسرطان.

إن ما تمر به أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات من دقائق ثقيلة على المرضى والكادر الطبي جراء نقص أنابيب نقل الدم للأطفال، ما يعني حرمان 40 طفلا من تلقي جلسات الغسيل الكلوي والتي تمتد لثلاث جلسات أسبوعيا.

النقص الحاد في هرمون ارثروبيوتين اللازم لعلاج فقر الدم لمرضى الكلى المزمن سيضع نحو 1150 مريضا بالفشل الكلوي وزراعة الكلى أمام خيار صعب لعملية نقل الدم المستمر.

نحو 125 مريضا بالهيموفيليا 50 % منهم من الأطفال يعانون من نقص عوامل التجلط فاكتور 8 وفاكتور 9 إضافة إلى نفاد علاج زيادة ترسيب الحديد في الدم لمرضى التلاسيميا.

عجز مراكز الرعاية الأولية عن تقديم الأدوية العلاجية لآلاف المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة بعد نقص 68 % من أدويتهم، إضافة إلى نفاد الفيتامينات والمكملات الغذائية للسيدات الحوامل ونفاد أدوية الاطفال والأدوية النفسية والعصبية وتشنجات الأطفال.

هذه المعطيات الخطيرة والقاسية لا تدع مجالاً للانتظار طويلا أما ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية لهؤلاء المرضى المعرضين للدخول مجبرين في انتكاسات ومضاعفات صحية سترهق أجسادهم النحيلة بالمزيد من مشاهد الموت البطيء.

نداء عاجل