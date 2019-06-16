واشنطن: لدينا "أدلة كثيرة" على ضلوع إيران في هجوم خليج عمان

جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان، قائلا إن واشنطن "لديها أدلة كثيرة" تثبت ذلك.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد.

ماذا قال بومبيو؟

أضاف بومبيو أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على الناقلتين الذي وقع، الخميس الماضي، و"هذا أمر لا شك فيه".

قال: "لا شك فيما حصل هنا. كانت تلك هجمات من قبل إيران على النقل البحري التجاري وعلى حرية الملاحة بنية واضحة هي منع المرور عبر المضيق"، في إشارة إلى مضيق هرمز.

أضاف الوزير الأمريكي أن "الوكالات الاستخباراتية تملك بيانات وأدلة كثيرة" على ضلوع إيران في الهجوم، متابعا أن "العالم سيأتي ويطلع على هذه الأدلة".

مضى بومبيو بالقول: "يجب أن يطمئن الشعب الأمريكي بأن لدينا ثقة كبيرة فيما يتعلق بمن قام بهذه الهجمات، بالإضافة إلى 6 هجمات أخرى في جميع أنحاء العالم خلال الـ 40 يومًا الماضية".

تابع: "الرئيس دونالد ترمب فعل ما بوسعه لتجنب الحرب، نحن لا نريد الحرب، وفعلنا ما بوسعنا لردع طهران".

أضاف: "على الإيرانيين أن يفهموا أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لردع إيران من الانخراط في هذا النوع من السلوك".

لفت بومبيو إلى أن بلاده لديها عدد قليل جدًا من شحنات النفط التي تمر عبر الخليج هذا الأيام، مستدركًا أن الصين واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية هي من تعتمد كثيرًا على حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

والجمعة الماضية، اتهم بومبيو، في تصريح من مقر وزارته إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان.

والخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحمّلت الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات، فيما وصفت الأخيرة اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أية علاقة لها بتلك العملية.