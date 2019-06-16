شاهد: أول ظهور منذ إسقاطه "البشير" أمام نيابة مكافحة الفساد

بث التلفزيون السوداني الرسمي، الأحد، للمرة الأولى مقطع فيديو للرئيس المخلوع عمر البشير داخل سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم.

البشير داخل سجن كوبر:

صعد البشير وفقا للفيديو المصور، على سيارة "لاندكروزر" بيضاء اللون، وهو يرتدي الزي السوداني "الجلباب والعمامة".

كان البشير وقت التصوير في طريقه إلى نيابة مكافحة الفساد لاستجوابه بتهم "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".

أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، علاء الدين دفع الله، في وقت سابق الأحد، مثول البشير، أمام النيابة بشأن تهم "حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوكيل النيابة، وأضاف، "تم إحضار الرئيس السابق، وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجنبي، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه".

أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، السبت، أنه ستتم إحالة الرئيس المعزول، إلى المحاكمة، الأسبوع المقبل، بتهمة حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

أوضح أن التحريات اكتملت بشأن التهم الموجهة للبشير في البلاغ المفتوح ضده. وأضاف: سيُحال البلاغ ضد البشير إلى المحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.

تابع أن التحري مستمر في دعاوى جنائية متعلقة بالفساد واختلاس المال، وتم فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.

صورة للرئيس المخلوع عمر البشير داخل سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم (رويترز)

خلفيات:

في 11 من أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

حملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61 قتيلا.

أعلن المجلس العسكري أنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا" قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

تشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

في وقت سابق، أعلن المجلس العسكري أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، حسب محتجين.