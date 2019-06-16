رويترز: السعودية لن تعدم الطفل مرتجى قريريص

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي (السبت) أنه لن يتم إعدام شاب ألقى القبض عليه وهو طفل بعمر 13 عاما، مشيرا إلى أنه قد يتم الإفراج عنه بحلول عام 2022.

تصريحات المسؤول السعودي الذي اشترط عدم نشر لرويترز:

مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما.

المسؤول أضاف أنه يمكن استئناف الحكم، مؤكدا أن "قريريص" لن يعدم.

قريريص قام بتصنيع واستخدام قنابل مولوتوف في سلسلة هجمات ضد الشرطة وصيدلية استخدم فيها أسلحة نارية أيضا بعد قيام خلية "إرهابية" بتجنيده.

شارك قريريص في هجوم آخر استهدف سيارة دبلوماسية ألمانية في منطقة القطيف في يناير/ كانون الثاني 2014.

لم يسفر الهجوم عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى اشتعال النار في السيارة.

اعتُقل قريريص في سبتمبر عام 2014 حينما حين كان متوجها برفقة عائلته إلى البحرين

إدانات حقوقية:

جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية قالت هذا الشهر إن النائب العام السعودي طلب الحكم بإعدام قريريص بسبب سلسلة من الجرائم قالت تلك الجماعات إن بعضها حدث عندما كان عمر قريريص 10 سنوات.

سُلط الضوء بشكل متزايد على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين/ الأول الماضي، واحتجاز ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة ما زالت محاكماتهن مستمرة.

الحكومة النمساوية قالت إنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع إعدام قريريص المحتمل.

وفي أبريل/ نيسان أعدمت السعودية 37 رجلا بسبب جرائم "إرهابية".

كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان قال إن معظمهم من الشيعة الذين ربما لم يحصلوا على محاكمات عادلة وكان 3 منهم على الأقل من القصر عندما صدرت ضدهم الأحكام.

المنطقة الشرقية:

تنفي السلطات السعودية ادعاءات التعذيب وتقول إنه ليس لديها سجناء سياسيون.

المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية أصبحت محور اضطرابات وقعت في أوائل 2011 مع مطالبة مظاهرات بإنهاء التمييز وإجراء إصلاحات في النظام الملكي المحافظ.

تنفي السعودية وجود أي تمييز ضد الشيعة، وقالت إن بعض الاحتجاجات والهجمات التي قام بها متظاهرون شيعة حرضت عليها إيران على الرغم من نفي نشطاء محليين ذلك.

خلفيات: