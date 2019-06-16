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تقرير: محادثات لبنانية إسرائيلية بوساطة أمريكية الشهر المقبل

قارب إسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان
قارب إسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان
16/6/2019

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الجولة الأولى من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي ستجري بوساطة أمريكية، حول النزاع الحدودي البحري بين البلدين ستبدأ الشهر المقبل.

التفاصيل:
  • في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد محادثات مع مسؤولين في بيروت والقدس المحتلة في محاولة لتقريب وجهات النظر وتحديد موعد انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات.
  • قال مسؤولون إسرائيليون إن ساترفيلد أحرز تقدما ملموسا في محادثاته وتمكن من إيجاد حلول للعديد من المسائل الفنية التي عرقلت إطلاق المفاوضات حتى الآن.
  • مسؤول إسرائيلي قال إن اللبنانيين يريدون بدء المحادثات من دون تحديد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق، بينما تسعى إسرائيل إلى تحديد موعد نهائي مدته ستة أشهر.
  • كحل وسط لن يكون للمحادثات موعد نهائي محدد، لكن البيان الذي ستصدره الولايات المتحدة للإعلان عن المحادثات سيقول إنها تطمح إلى التوصل لاتفاق في غضون ستة أشهر، بحسب المسؤول الإسرائيلي.
  • من المتوقع أن يعود ساترفيلد إلى بيروت غدا الاثنين أو يوم الثلاثاء للحصول على الضوء الأخضر النهائي من الحكومة اللبنانية.
  • بعد ذلك سيتوجه ساترفيلد إلى القدس المحتلة لإجراء محادثات مع الإسرائيليين.
  • المسؤول الإسرائيلي قال إنه يعتقد أن الفجوات الأخيرة في وجهات النظر ستُغلق هذا الأسبوع وأن الجولة الأولى من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية ستُعقد في يوليو/تموز.

 

المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد
خلفية:
  • ستمثل هذه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تطوراً دبلوماسيا دراماتيكيا في الصراع طويل الأمد الذي أدى إلى توقف التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
  • حل الأزمة يمكن أن يفتح احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة لكلا البلدين.
المصدر : موقع أكسيوس الأمريكي
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