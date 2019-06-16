تركيا: يلدريم وأوغلو يتبادلان الهدايا في بداية مناظرتهما الانتخابية

انطلقت مناظرة تلفزيونية بين مرشح "تحالف الشعب"، بن علي يلدريم، ومرشح "تحالف الأمة"، أكرم إمام أوغلو، حيث استهلها الجانبان بتبادل هدايا بمناسبة "عيد الأب" العالمي.

وجرت المناظرة في مركز "لطفي قيردار" للمؤتمرات والمعارض بإسطنبول، وسط إجراءات أمنية واسعة، ويتم بثها على الهواء مباشرة بشكل مشترك عبر العديد من القنوات المحلية. وأكدا على أهمية إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية.

يلدريم: المعارضة لم تساعدنا في تجنب إعادة الانتخابات

قال بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إن المعارضة لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب، التي شهدت العديد من التجاوزات.

أوضح يلدريم المدعوم من تحالف "الشعب" إن المعارضة رفضت المساعدة للتحقق من سلامة عملية الاقتراع الذي جرى يوم 31 مارس/ آذار الماضي.

أضاف أن ذلك دفع العدالة والتنمية إلى الطعن في النتائج والمطالبة بالإعادة.

تابع: "إذا كانت الأصوات التي حصلتُ عليها سجلت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أو مرشح آخر؛ فإن ذلك يعد سرقة، وليس هناك تفسير آخر لذلك".

قال: "لو لم يرفض حزب الشعب الجمهوري إعادة فرز كامل أصوات إسطنبول لما كانت هنالك حاجة لإعادة الانتخابات".

أوغلو: الانتخابات المعادة كفاح من أجل الديمقراطية:

اعتبر أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، أن الانتخابات المعادة "كفاح من أجل الديمقراطية وليست مجرد انتخابات محلية".

في رده على يلدريم قال إمام أوغلو "أرفض عبارة سرقة أصوات الناخبين.. هل هذه العبارة موجه إلى مندوبي أحزاب العدالة والتنمية وإيي والحركة القومية والشعب الجمهوري ورؤساء صناديق الاقتراع؟".

أضاف "لو لم نسجل محاضرنا بشكل جيد ونقلناها إلى مقرنا ولم يقدم عشرات آلاف الأشخاص هذا النضال لكان الأمر انتهى ضدنا في تلك الليلة (الانتخابات)".

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/ آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.